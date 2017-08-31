前瞻預算過關 丁守中：應建紀念碑見證國會恥辱

前瞻基礎建設第一期特別預算31日在立法院臨時會進行表決，藍營雖向主席台丟擲預算書欲阻止預算，而立法院長蘇嘉全(中)則在旁人的保護下，宣布三讀通過。(資料照,杜宜諳攝)

立法院院會今天凌晨三讀在混亂中三讀通過「前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」，原編列新台幣1089億元，減列約18億5392萬元，約占1.7%；另凍結10%，共約108億9247萬元。對此，國民黨前立委丁守中諷刺表示應該給前瞻立委建個紀念碑，見證國會恥辱的一刻。

立法院臨時會自25日上演表決大戰，本週起24小時不斷電表決，終於在今日1時12分，蘇嘉全宣布「前瞻基礎建設計畫第1期特別預算案」修正通過，前瞻預算案在藍委叫聲罵中完成三讀。預算案三讀後，在群賢樓外禁食的賴士葆痛批，如此處理預算案滑天下之大稽；費鴻泰則痛批民進黨綁樁買票，蘇嘉全、總統蔡英文竟幹出這麼不要臉的事。

對此，丁守中感嘆表示，在多數暴力下，前瞻預算過關了，他說民進黨立委在告訴人民「再重要的法案，也可以不必審查」。

「何不建個前瞻紀念碑？就在立法院門口」。丁守中說上面刻上所有民進黨立委的名字，一個也別漏。當號稱聚寶盆的軌道建設，淪為破財的無底洞時，人民至少知道「功勞」該記在誰身上。

(中時電子報)