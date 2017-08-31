換跑道 前桃園縣研考會主委開牛肉麵店
前桃園縣政府研究考核委員會主任委員陳盛在政黨輪替、淡出政壇，近日在桃園市蘆竹區南崁中正路上開出「鼎豐盛牛肉麵」，主打清燉牛肉麵，用湯頭熬出牛肉香氣並無絲毫藥味。
陳盛表示，以12種中藥材細火慢燉8小時，中間以滴水方式加水，保證水溫前後不差攝氏2度，確保藥材特性與香氣。
鼎豐盛雖主打清燉牛肉麵，陳盛指出，因應國人嗜好也推出紅燒牛肉麵，以四川郫縣的紅油豆瓣醬為基底，經秘方香料爆香，不斷加入牛肉湯頭熬製而成。
有些人不吃牛肉，陳盛說，也推出獨特的豬肉餡乾拌麵，搭配養生鴻喜菇、玉米、現切小黃瓜，口感與營養十足。
鼎豐盛牛肉麵採日式風格，店內設自助點餐機，搭配明白易懂的圖片由客人自行點餐。
有別於一般的麵店，鼎豐盛採吧台形式，煮麵設備放置於吧台內，隔熱設施非常良好，工作人員就在冷氣房中煮麵，免受廚房高溫之苦，整體設計簡潔明亮，工作流程採標準作業模式，陳盛似乎發揮研考精神，要將公部門的經驗帶入餐飲業。
(工商)
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