唱世大運閉幕開場 家家深夜突道歉：我錯很大

家家登世大運閉幕開場表演，不過她深夜卻突發文道歉。（圖／取材自家家（Jia)臉書）

2017台北世大運經過12天激烈賽事後，閉幕典禮在昨（30日）晚隆重登場，首個表演節目找來「靈魂歌姬」家家做為開場嘉賓，家家以完美、清新嗓音獲得滿堂彩，美聲驚豔全場，不過她事後卻在臉書發文道歉：「很對不起、我不解釋，總之我真的錯很大」。

家家在世大運閉幕典禮上打頭陣，以一襲白色蕾絲魚尾禮服現身，胸前大開深V，展現性感好身材，演唱《over the rainbow》、《我遇見你》，表演途中，家家隨著舞台緩緩升起到半空中，驚人高度讓人看了都替她捏把冷汗，不過家家仍展現超高水準唱功，美聲驚豔全場。

家家完美演出被讚爆，不過她昨深夜卻在臉書發文道歉，家家先感謝為閉幕式努力的工作人員，在表演中讓她感受到愛情，但她話鋒一轉突道歉「但也很對不起、我不解釋，總之我真的錯很大」，家家坦言自己在表演中唱錯詞，網友、家人紛紛留言安慰，不少粉絲更是直呼「沒發現你唱錯詞」、歌聲好好聽，完全沒發現有唱錯」。

(中時電子報)