Buffet也搞美食節 礁溪長榮鳳凰港澳常民美食吃到飽

滑嫩細薄的「奶皮」，就可看見廚師烹製〈燉奶〉的功力。（攝影／姚舜）

「燉奶」煮得是否到位，就看表面是不是有「奶皮」。(攝影／姚舜)

用鹽漬鱈魚入餡製作的〈馬介休薯球〉，是道地的「澳門式葡國菜」。（攝影／姚舜）

〈葡式燒烤脆皮豬〉不燙醋水、不用針刺「鬆皮」，而是調味後直接爐烤使表皮酥脆。（攝影／姚舜）

〈冰火菠蘿油〉是港式茶餐廳的必點小食，如今在礁溪長榮鳳凰酒店自助餐廳可以自由取食吃到飽。（攝影／姚舜）

〈椰香葡國雞〉帶有咖哩香與椰奶香，是經典的「澳門式葡國菜」之一。（攝影／姚舜）

這用鴨骨熬煮的〈港式老火湯〉，加了高麗菜、紅棗和蘋果一起燉製，故湯汁清甜。（攝影／姚舜）

口感柔滑似雪糕的〈木糠布丁〉，是澳門代表性甜點，礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠〉自助餐廳可以吃到飽。（攝影／姚舜）

「鹹魚雞粒炒飯」加了生菜一起炒，可以中和掉鹹魚的重鹹。(攝影／姚舜)

礁溪長榮鳳凰酒店「港澳美食節」，取餐檯上也有很多蒸籠類港點可自由選食。(攝影／姚舜)

楊峻曾在中西日本餐廳歷練，做起澳港小食與葡國菜一樣很到位。（攝影／姚舜）

〈燉奶〉，這是一個以牛奶為主要食材的港式甜品，算不上大菜，確是一道需要廚藝火候與時間掌空才能做得出精髓的美味甜食。所以，不少赴港澳旅遊度假的人，都會專程去品嘗這源於廣東大良的甜品。如今，在礁溪長榮鳳凰酒店的〈桂冠廳〉自助餐廳卻可以吃到，而且無限供應吃到飽。

宜蘭的度假飯店市場今年很熱鬧，包括〈力麗威斯汀度假酒店〉、〈綠舞國際觀光飯店〉，以及寒舍餐旅集團經營的〈寒沐酒店〉，都在今年開始營運，除提供國內外旅客旅宿新體驗，這些飯店館內附設餐廳也各擁特色以廣招徠。

面對新手加入市場競爭，長期以「美食度假飯店」自我期許的礁溪長榮鳳凰酒酒店，除將在在第4季請到米其林摘星名廚到飯店客座助威，館內自助餐廳〈桂冠廳〉亦在本季推出「港澳美食節」，在自助取餐檯上推出各式港澳經典美食讓客人吃到飽兼吃到巧，毫不示弱。

〈港式燉奶〉就是長榮鳳凰酒店「港澳美食節」中諸多菜式中的一道。這甜品做得好不好？到不到位？看表層是否有一層「奶皮」就知道。那是牛奶燉滾後、放冷凝固的一種狀態，〈桂冠廳〉的燉奶，有「奶皮」且奶香濃郁、口感滑順，顯示長榮鳳凰酒店廚藝團隊很用心，不是虛應故事。

作〈燉奶〉的材料簡單，全脂牛奶、蛋白與糖3種而已，但要做得好得要掌握蛋白與牛奶比例、燉煮的溫度與火候和時間，因為麻煩費時，很多廚師不願做，如今〈桂冠廳〉不僅可以吃到，還可以吃到飽，單就這點，就值得鼓勵。

〈桂冠廳〉的「港澳美食節」的港味菜式不用華侈食材烹製的「貴菜」或「大菜」取寵，餐檯上除有〈燒賣〉、〈叉燒包〉、〈鳳爪〉等港點與好吃的〈鹹魚雞粒炒飯〉和〈港式老火煲湯〉，還有茶餐廳第一必點小食〈冰火菠蘿油〉。而澳門菜式則有〈椰香葡國雞〉、〈馬介休薯球〉、〈葡式燒烤脆皮豬〉，以及與〈葡式蛋塔〉齊名的〈木糠布丁〉，博、雜、俗、趣，盡是庶民美味，故反需更加迎合度假者的口味喜好。

負責為〈桂冠廳〉設計港澳美食菜式的楊峻，是長榮鳳凰酒店西餐副主廚，因過去曾在中餐、日料與創作料理餐廳歷練，故此次演繹港澳美食難不倒他，且他會在有些經典菜餚中加入新元素增加口感風味，中規中矩、有板有眼之外，還能吃出新意。

用鴨骨為基底熬煮的〈老火湯〉，就加了高麗菜與蘋果一起熬，湯汁除了鮮香外，還多了幾分甘甜。〈鹹魚雞粒炒飯〉除以炒香過的鹹魚丁，並加了生菜絲合炒，所以炒飯中的米粒除粒粒分明，生菜也中和了鹹魚過重的鹹度，讓炒飯有鹹香，卻不會死鹹。

講到鹹，馬介休魚則是澳門葡國菜中最具代表性的鹹味食材。這馬介休魚就是鹽漬鱈魚，這種鹽漬鱈魚，說牠鹹、還真是鹹，鹹到不能吃接吃，料理前必須走水去化鹽份，然後才能取之入饌。〈桂冠廳〉的廚師則是用馬介休魚做成〈馬介休薯球〉讓客人自由取用。

〈馬介休薯球〉是將馬介休魚先汆水去除鹽份後蒸熟，再攪成泥加入馬鈴薯泥、洋蔥和芹菜，塑形後裹上麵衣油炸，成菜後表皮酥香，內裡則有馬介休魚獨有鹹香，是很經典的「澳門式葡國菜」。

〈葡式燒烤脆皮豬〉我在澳門沒吃過，這菜的方作法與港式〈燒腩〉不同，其脆皮不汆醋水、不用細針「鬆皮」，而是將整塊豬五花肉用祕製醬汁醃漬調味後，連皮帶肉直接送進烤爐將豬皮烤至酥脆。吃食時用刀切皮時，?嚓有聲，脆度有如餅乾，下層者肉則很軟嫩，吃食時搭配切片的鮮橙一起入口，則甜鹹共濟、肉香與果香交織，非常美味。

礁溪長榮鳳凰酒店〈桂冠廳〉的「港澳美食節」一路辦到9月底，餐價仍維持是午餐880元+10%，晚餐980元+10%。

(工商)