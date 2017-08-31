美國駐韓大使 內定鷹派學者車維德

喬治城大學教授車維德（Victor Cha）內定擔任美國駐韓國大使。（美聯社資料照/greg baker）

美國和北韓關係緊張之際，川普內定北韓問題專家，主張對平壤採取強硬立場的喬治城大學教授車維德（Victor Cha）擔任美國駐韓國大使。華府外交圈人士向本報證實這項訊息，指出川普政府將會很快佈達此一提名並期望參院可通過任命聽證，以讓車維德可盡速坐鎮首爾。

車維德是韓裔美國人，曾任小布希政府白宮國家安全委員會(NSC)亞洲事務資深主任，曾是美國參與北韓核問題六方會談代表團副團長。本身是朝鮮半島專家的車維德，在對北韓立場上，傾向採取強硬態度。此間外交界認為車維德此刻出使南韓，主要任務在於對中國施壓，要求中方阻止北韓再次發射導彈挑釁。

華府外交人士告訴本報，車維德已獲悉自己內定為美國駐韓大使，且白宮將會很快公布此一提名。消息人士指出，韓半島局勢嚴峻，美國與北韓關係緊張，這項人事案，至關重大，白宮內部幾經協商才確定由車維德擔當重責。

美國駐韓國大使人選空缺多時，駐韓使館人手不足，各界關切已久，北韓與美國緊張情勢升高後，美國遲遲未能填補在首爾使館外交空缺，已成為令川普政府尷尬之事。

車維德2007年離開白宮後，除在喬治城大學任教外，並為華府智庫戰略與國際研究所韓國研究主任。韓國外，車維德對中國和日本也有所研究，是美國對平壤的鷹派人士之一。

車維德7月在《華盛頓郵報》發表的一篇專文中認為，在北韓問題中國應要加把勁，並主張以新的方法因應北韓問題，指出重新評估北韓已打破的舊協議將徒勞無功。

北韓29日飛越日本領土發射中程導彈後，美國總統川普30日推文表示， 25年來，美國和北韓一直在談，並被勒索了25年，面對北韓政權，「談話不是答案」，與國務卿提勒森和國防部馬提斯均表示仍不放棄與北韓進行包括對話在內的外交手段相異，令外界對川普政府的北韓政策，益發混淆，並擔心美國政府口徑不一，可能引發更大不安與危機。這項人事案此刻也因此特別受矚目。

(中時)