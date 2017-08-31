小賈踢球弄傷睪丸 驚爆染性病

小賈斯汀先前踢足球弄傷睪丸。（圖／達志影像）

小天王小賈斯汀向來是個麻煩製造機，不過今年5月他提足球時卻因意外弄傷睪丸，據悉當下他還上網查狀況，擔心會有「睪丸扭轉」的問題，嚇得他趕緊衝進醫院檢查，沒想到事後卻還爆出他染性病的消息，震驚不少人，但染性病確定是謠言誤傳。

小賈斯汀今年5月在一場足球賽中弄傷睪丸，隨後他緊急到醫院掛急診檢查，卻意外爆出他染性病的消息。其中醫院一名女員工Kelly Lombardo聽到消息後更被指偷看小賈病歷，因而遭到開除，但Kelly極力否認，更聘請律師反告醫院非法解雇，意外衍伸案外案。

至於小賈斯汀在經過檢查後，確定睪丸只有腫脹問題，而非他所擔心的睪丸扭轉，由於睪丸扭轉嚴重者需要開刀，但因他只有腫脹問題，因此很快就離開醫院。

(中時電子報)