對抗中國潛艦發展 印度海軍欲速購魚雷反制系統

印度今年1月啟用第二艘鮋魚級潛艦。(美聯社)

印度海軍欲採購12套魚雷反制系統，今正式向全球軍火製造商尋求相關資訊，印度對這套系統高度重視，將加快採購過程。

德國、俄羅斯和美國的國防公司預計將回應印度的要求、提供相關資訊。印度政府希望可在兩年內啟用這些系統，目前沒有印度公司有潛艦魚雷反制系統技術，因此印度也要求這些外國公司提供相關技術和製造的轉讓資訊。

魚雷反制系統可透過產生假的音紋、干擾聲音和破壞動能來擾亂襲來的魚雷。目前印度沒有任何潛艦搭載這種系統，只有軍艦有，印度希望可以在所有等級的潛艦上加裝這個系統，以防禦未來的魚雷攻擊，並即時在有效範圍內採取防禦和反制動作。

本月初印度海軍也向全球軍火商表示，欲為其鮋魚級潛艦購買150枚重型魚雷，印度同樣也要求提供技術和製造的轉讓資訊。

雖然印度之前跟義大利公司Whitehead Alenia Sistemi Subacquei簽約購買100枚黑鯊重型魚雷(Black Shark)，但是印度國防部已經取消合約，並且已在月初正式通知這家公司。

(中時電子報)