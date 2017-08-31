傳賴清德下週組閣？總統府：無此計畫

台南市長賴清德下週將北上組閣？台南市政府一早面對這項傳言尚未做任何回應，但總統府今(31日)澄清，強調內閣改組的傳聞，目前團隊並沒有這樣計畫，各種穿鑿附會的臆測與報導，沒有意義也不必要。

立法院臨時會今凌晨通過前瞻計畫預算，意味林全任務告一段落，媒體傳出據接近決策層峰人士表示，台南市長賴清德最快下周北上組閣。對此，總統府發言人黃重諺表示，過去這段期間，在全體國人與行政團隊的共同努力下，台灣正告別多年來的停滯甚至倒退，包括總體經濟、各項改革工作，都有相當顯著的進展。現在前瞻基礎建設預算也剛獲得國會通過，行政院團隊也正要加緊腳步全力衝刺各項建設的進行，目前內閣團隊沒有改組的打算。

據傳，賴清德組閣一案早在7月就已經定調，但為了避免影響林全內閣士氣，加上前瞻計畫預算審查，府院上下皆三緘其口，賴清德7月間也多次針對組閣等相關人事傳言，予以否認。

(中時)