談年改 前勞動部長陳雄文：讓半數老人活在貧窮線下？

勞動部前部長、國政基金會召集人陳雄文。（報系資料照 趙雙傑攝）

《公務人員退休資遣撫卹法》、《公立學校教職員退休資遣撫卹條例》等年改法案已於6月底前三讀通過，不過反年改的各種陳抗活動迄今持續。勞動部前部長陳雄文指出，政府一味將反年改貼標籤為「反改革」，並未真正解決問題，年改的目的難道是讓台灣半數老人活在貧窮線以下？

陳雄文指出，政府一直將反對年改法案的陳抗團體標籤為「反改革」，因而窄化了彼此可能的對話空間，更限縮了對制度進行理性思辯的機會。況且，年改法案的強行通過，並不代表所有年改的相關問題就此迎刃而解。

年改財務危機就算順利延後30年，也僅能確保「部分」已退休人口的老年經濟安全；目前仍在職的公教人員，面對的狀況是還未屆齡退休，基金財務早已入不敷出。

政府在年改過後必須要反思的是，為何耗費如此龐大的社會成本進行改革，而年金制度依然無法永續發展？

此外，財務問題不亞於公教年金的老農津貼與國民年金，也不見政府提出有效的解決方案；日益嚴重的老年貧窮問題，也未見政府有任何因應對策。

年改會執行長林萬億在年改過後曾表示：「公務員退休所得替代率將於10年後調降為『本俸二倍』的60%…比起經濟合作暨發展組織(OECD)34國平均為52.9%，仍高出許多，更高於鄰近日本的35%、韓國的39.3%。」

但陳雄文點出，林萬億所謂的60%所得替代率指的是年資35年者，若年資只有15年，則所得替代率將逐年降為30%，甚至比日韓還低。

而OECD的報告也指出，2015年時OECD國家老年人口的平均貧窮率為12.4%，日本則是19.4%，而韓國為49.6%。韓國是34個OECD國家中老年貧窮問題最為嚴重的國家。

陳雄文說，我們要問的是，政府拿日韓的所得替代率來做比較，難道政府年改的目的是希望台灣跟隨日韓一樣向下沈淪？又或者希望台灣像韓國一樣有將近半數的老人是生活在貧窮線以下？

(中時電子報)