反恐增兵 美軍駐阿富汗軍隊數量達1.1萬人
美國五角大廈最新透露美軍在阿富汗的數量比原本預期8400人還多了2600名士兵，總數達到1.1萬人。美國防部證實這個數字包括短期派遣至阿富汗的軍隊人數，有些只駐當地約180天左右。
根據CNN報導，美國防部證實根據總統川普的最新阿富汗戰略，美軍大幅調高派駐阿富汗的軍隊人數，以前只有8400名士兵，現在根據美國聯合參謀長麥肯齊中將(Kenneth McKenzie)向五角大廈報告的數據顯示，美軍派駐阿富汗的總數已將近1.1萬人，高於過去公開的8400名士兵。
美國防部長馬提斯(Jim Mattis)在川普總統的阿富汗戰略下，更改了派駐阿富汗士兵的數量，美軍官員表示，這個數字包括短期派駐當地約180天的士兵在內。派駐阿富汗軍隊數量的變化只是因為計算方法和前政府歐巴馬時期不同，並且川普和馬提斯傾向把所有軍人數量更加透明化而已。
美軍在阿富汗有兩項主要任務，其中一個就是協助北約國家將近6000名駐阿富汗安全部隊的訓練和指導，另外一個重大任務就是打擊恐怖主義。
(中時電子報)
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