桃園瘋秘境 地景的無形力量》夢幻打卡夯點 揭「地表最強工班」幕後
2017桃園地景藝術節邁入尾聲，即將於本週日閉幕。由藝術家打造27件地景藝術裝置，呈現觀音、八德在地文化意象，成為北台灣夏日夢幻打卡夯點；而錯落白千層林道旁、陂塘畔的作品，點綴著地景風貌，幕後亦有一群「地表最強工班」，扮演著重要角色，用著看似粗曠的身手，打造出最童話的地景藝術。
從觀音白千層林道旁的「桃花源」、「補囊」，到坡內陂水面的「花非花‧樹非樹」等大型藝術裝置，看似夢幻的地景藝術品，實際上是以黑鐵條、漂流木、農用網布等素材製作而成；並在藝術家的想像巧思下，把這些重達上噸的媒材，勾勒出桃園山水造景、白千層樹輪廓，或是透過色彩建構起療癒人心的意象。
其中，白千層林道旁的牧草地上「補囊」，是以石門水庫收集的漂流木、染色後的農用網布為主體；且為了增加巨木矗立地面的穩定性，反覆切割、打磨木頭表面。又不同於事先工廠組裝，現地製作藝術沒有傳統圖面，需因應現場自然景觀定位裝置，隨時應變臨時性的媒材、工具、資源。
近一個月的製作日程，藝術家蕭凱文不只觀察學習藝術工班的製作工法、程序邏輯，讓曾統籌兩屆地景藝術節的她不禁讚嘆「地表最強工班」，還建立起彼此深厚默契跟革命情感；在工程收工尾聲，她也忍不住淚水，「其實作品不僅有大家看見的表像，還想讓更多人看見勞動者無形的力量，如果沒有這些藝術工班，作品是無法完成的。」
又因為連日烈陽曝曬，蕭凱文也被夥伴戲稱是「地景藝術節最黑的藝術家」，為了就是不僅是與在地互動、建立關係，亦是與自然有更緊密連結。她認為，「現地製作非必然要，但這樣的過程，不管是對藝術或是引發民眾的想像，都能吸引當地民眾好奇、打招呼。如果在工廠製作，可能又是不一樣的結果」。
她回想，當時除了吸引路過民眾好奇詢問，一旁的竹林後方還隱藏一戶當地住家。起先住戶多是在旁觀看、雙方並沒有太多交談，隨著日子推進、借用工程所需水電，也拉近她與當地居民的距離，就算團隊完工後撤離，住戶還會向她分享遊客與作品間互動、感謝讓更多人喜歡觀音。
(中時電子報)
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