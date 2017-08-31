NBA》荷納塞克辱罵 造就波神不爽想走
尼克「波神」波爾金吉斯上季無預警缺席季末記者會，原本外界認為是對前總裁「禪師」菲爾傑克生不爽，沒想到《紐約郵報》31日把真正原因曝光，原來是尼克總教練荷納塞克竟然請人傳話給他，更告訴他打球別打那麼娘！
《紐約郵報》爆料波爾金吉斯真正拒絕參加季末記者會，選擇自己飛回祖國拉脫維亞，是因荷納塞克竟在球季期間，透過波神好友賀南戈梅茲放話，「別打球跟娘們一樣！」讓波神徹底感到自己受到侮辱，才會憤而直接離隊。
荷納塞克最近也坦承，自己傳給波爾金吉斯的簡訊，完全都沒回應，更要波神趕緊忘掉過去，荷納塞克更打算飛往歐洲，現場觀察波爾金吉斯在歐錦賽的表現，問題是到時候波神會不會理他，才是兩人能否真正破冰的關鍵。
只是原本尼克高層以為，開除禪師就可解決球隊內部矛盾問題，沒想到如今不僅「甜瓜」安森尼還是交易不出去，波爾金吉斯更被傳出跟荷納塞克不和，代表尼克在新球季仍會內訌不斷，想把戰績真正拉抬上來，恐怕難度不小。
(中時電子報)
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