闖韓拚出道卡關 蔡瑞雪首發聲：不願後悔

參加明星培育節目《偶像學校》，爭取出道機會失敗後，蔡瑞雪首發文訴心聲。（圖／取材自蔡瑞雪臉書）

「北一女神」蔡瑞雪以高學歷和俏麗顏值在台打開知名度，曾以身穿韓服照引發韓媒熱議的她，在上月以藝名「Snowbaby」赴韓參加明星培育節目《偶像學校》，爭取出道機會，儘管她突破不諳韓文、被酸舞蹈基礎等，最後仍遭淘汰，退出節目近一個月後，蔡瑞雪昨（30日）則首度發文訴心聲。

蔡瑞雪功韓失敗後，和家人到日本旅行散心，而退出節目近一個月後，蔡瑞雪昨則首度發文訴心聲，提到與其想著讓別人接受，她認為重要的是往自己的理想邁進「不管道路有多險峻，無論有沒有到達，撐過了，就往自己的目標又近了一些。」

蔡瑞雪進一步表示，理想、夢想、目標是她追尋的目標「 重要的是對自己人生負責。在人生道路上，我寧願冒險，也不願後悔。」蔡瑞雪正能量發文引發熱議，她訴出自己的決心，也獲得網友留言，鼓勵蔡瑞雪「加油，不要被酸言酸語酸民擊倒」、「已經很棒，努力過不後悔」。

(中時電子報)