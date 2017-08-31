《搖滾藏獒》與《海邊的露易絲》台中國際動畫影展搶先首映

《搖滾藏獒》演出在山區長大的主角波帝，意外中接觸搖滾樂，從此開啟他的音樂夢。（圖／台中市府提供）

法國資深導演尚拉吉奧最新作品《海邊的露易絲》來台首映。（圖／台中市府提供）

「2017台中國際動畫影展」將於10月13日至17日盛大登場，主辦單位今天（31日）公布最新片單，由美國與中國大陸攜手合作的《搖滾藏獒》及法國資深導演尚拉吉奧最新作品《海邊的露易絲》來台首映，並特別規畫動物與家庭單元，將播映17部海外作品，其中《蝸牛送葬曲》由知名法國女星奧黛莉朵杜與法國才子馬修卡索維茲配音，化身為森林奇幻動物討論人生哲學。

台中國際動畫影展已獲國內外影人好評，今年首度交由台中市影視發展基金會主辦，除開放國際徵件外，也邀請多位國外影人參與影展同歡，主視覺設計更由知名插畫家川貝母擔任操刀，以在茂盛的森林生態中蘊藏動畫的無限可能為發想，呼應明年將舉辦的台中世界花卉博覽會。

基金會執行長林盈志表示，每年動畫影展的長片作品廣受影迷期待，今年播放片單包括《搖滾藏獒》及《海邊的露易絲》；《搖滾藏獒》改編自中國歌手鄭鈞創作的同名繪本，描寫在山區長大的主角波帝，原應跟隨父親的腳步成為村中守衛，卻在一次意外中接觸到搖滾樂，從此開啟他的音樂夢，在不顧父親反對下，毅然離開家鄉拜師學藝，展開一場大冒險。

《海邊的露易絲》去年在安錫國際影展首映頗受好評，描寫一位老奶奶因沒搭上夏末最後一班火車，而被困在海邊的渡假小鎮，她和一隻會說話的老狗，在獨自孤單求生存的同時，回憶年輕往事，細膩唯美的畫風被影評人譽為不可錯過的佳作。

台中國際動畫影展節目總監石昌杰說，今年動畫影展除長片外，還新設立「角色方程式」和「變動的世界觀」單元，分別以「動物」和「家庭」作為主題，提供台灣動畫創作者更多觀摩視角。

其中《蝸牛送葬曲》是《艾蜜莉的異想世界》導演尚皮耶居內跨足動畫的短片作品，內容改編詩人賈克普維的作品，描述兩隻蝸牛出門要參加落葉的葬禮，但到了現場卻發現早已是枝繁葉茂的新綠時節，路程中森林裡的奇幻小動物邀請他們一同狂歡，蝸牛面臨是否該加入他們的抉擇之中。

今年影展也特別規劃親子、兒童規劃工作坊、節目單元與評審團活動，而為回饋市民朋友對於動畫影展的支持，本屆選片指南將走入戶外，在星空下免費放映優質動畫長片。

2017台中國際動畫影展將於10月13日至10月17日在台中站前秀泰影城舉行，9月23日中午12點起於兩廳院售票系統開始售票，除電影放映外，還將舉辦戶外放映和國際專題講座及工作坊等活動。

(中時)