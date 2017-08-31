桃園遠百今起加碼「兵兵有禮」 軍人享3大獨家優惠

為感謝為國奉獻辛勤的軍人，遠東百貨桃園店今(31)日至9月3日加碼「兵兵有禮」，憑軍人證享3大獨家優惠，並舉辦「卡友迷彩制服日」。

遠東百貨桃園店表示，除了百貨館內推出迷彩服飾限時特惠價，也與桃園獵鷹漆彈生活營合作推出免費送卡友玩漆彈，讓「迷」們共襄盛舉歡度軍人節。

桃園遠百為慰勞軍人推出3大獨家優惠，期間穿軍服或持軍人身分證至男、女服飾部門，同享HAPPY GO優惠折扣，其次停車同享HAPPY GO優惠，憑軍人證件消費滿500元發票即再加贈1小時地下室停車券，另憑軍人證件購買中秋節專刊禮盒商品享全面9折優惠。

桃園遠百指出，為回饋HAPPY GO卡友，凡著迷彩上衣、褲子、背包、帽子、鞋子等服裝過卡免費兌換3大好禮，包含獵鷹漆彈生活營親子戲水入場券、團體漆彈招待券及fitflop手提袋。

(工商)