為食安把關，高市動保處加強稽查畜禽產品

高市動保處稽查畜禽產品藥物殘留，今年元月至7月已送檢222件，包括牛乳、羊乳、雞蛋、鴨蛋、肌肉、鴨肉、鵝肉，其中只有1件雞蛋不合格，已依法予以裁罰。（高市動保處提供）

中秋節即將到來，高市動保處稽查畜禽產品藥物殘留，今年元月至7月已送檢222件，包括牛乳、羊乳、雞蛋、鴨蛋、肌肉、鴨肉、鵝肉，其中只有1件雞蛋不合格，已依法予以裁罰。

因應中秋假期民眾採購畜禽產品需求增加，高市動保處今天宣布，配合中央加強全市畜牧場，抽樣送往財團法人中央畜產會檢驗是否殘留過量動物用藥品，今年元月至7月，已抽樣26件牛乳、37件羊乳、33件雞蛋、6件鴨蛋、58件雞肉、22件鴨肉、40件鵝肉，共222件畜禽產品，其中僅1件雞蛋不合格，已對業者開罰。

高市動物保護處強調，將持續採樣送驗，並輔導畜牧場加強動物用藥品知識、以及飼養管理、安全用藥觀念，違反相關規定的業者，將依《動物用藥品管理法》，處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰，若在1年內再違法，行政罰鍰將可加倍處罰，並公布不合格畜牧場的名稱。

(中時)