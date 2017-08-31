「廟會女神」裙底遭偷拍 變態男謊稱在抓癢
「廟會女神」曾甜，從國小開始學舞至今已長達15年，後來跳進各大廟會活動，知名度瞬間水漲船高，不過搭捷運時竟遭一名男子偷拍，事後將這場驚魂記PO在臉書上，提醒女性朋友隨時提高警覺。
曾甜表示當時趕搭捷運要去中天錄影，正當搭手扶梯時感覺小腿被觸碰，回頭驚見一名男子用手機偷拍裙底風光，雖然覺得恐慌但不能姑息養奸，便朝對方大吼「幹嘛拿手機照我裙底」？更要對方交出手機檢查，但該男子僅反駁在抓癢而已，但礙於趕著錄影便沒報警，僅叫偷拍男把照片刪除便放人，她更在臉書提醒所有人，出門在外要注意四周狀況，遇到也要勇敢站出來，絕對不能放任此歪風滋長。
(中時電子報)
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