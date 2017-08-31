看不見未來 張凱貞：為國爭光是最沉重傷痛
26歲「女網精靈」張凱貞，在台北世大運帶傷上陣，加上腹瀉影響，最終在女網單打衛冕失利、屈居銅牌。張凱貞在臉書發文，「身體的病痛會漸漸痊癒，但未來為國爭光之事必定是我內心最沉重的傷痛~因為我不知如何説服自己？為誰而戰？」
「台灣英雄大遊行」今下午舉行，張凱貞昨晚在臉書有感而發，「試問，黃袍加身的遊行過後，就能夠喚醒國人重視台灣的各種體育專業活動嗎？就能改變台灣目前各單項運動協會的生態和挑選手参加比賽的制度嗎？就能為台灣的專業運動選手擘畫美好的未來嗎？」
張凱貞說：「說真的，我只知道未來的路，需要靠自己一步步的向前邁進…築夢而踏實！」
以下為張凱貞臉書全文：
首先，謝謝大家對我的關心，真的、真的非常感謝您的支持和鼓勵。
然而，身體的病痛會漸漸痊癒，但未來為國爭光之事必定是我內心最沉重的傷痛~因為我不知如何説服自己？為誰而戰？
試問，黄袍加身的遊行過後，就能夠喚醒國人重視台灣的各種體育專業活動嗎？就能改變台灣目前各單項運動協會的生態和挑選手参加比賽的制度嗎？就能為台灣的專業運動選手擘畫美好的未來嗎？
説真的，我只知道未來的路，需要靠自己一步步的向前邁進…築夢而踏實！
最後，更感謝我們桃園市的大家長鄭文燦市長、立法院王前院長及台北市王閔生議員的關心和鼓勵。
(中時電子報)
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