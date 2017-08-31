中華奧會憂國體法更改奧會名稱恐遭IOC禁賽

體育署長林德福表示國體法修正雖有過渡期，未來應該能讓台灣體壇更公開透明。（李弘斌攝）

國民體育法即將在立法院進入二讀，此前在委員會審查時，「中華奧會」專章名 稱及條文內文皆改為「國家奧會」。對此，中華奧會表達對未來發展之憂慮。

中華奧會的憂慮是有歷史依據，台灣曾經因為名稱問題，1970年到1990年選手全部被排除在亞運門外，也無法參加1976年及1980年兩屆奧運會，及所有單項運動總會舉辦的國際賽事。20年間台灣優秀選手的努力及付出，完全被犧牲。直到1981年中華奧會跟國際奧會簽署協議，定英文會名為「Chinese Taipei」之後，從此得以享有跟國際奧會大家庭全體成員同等的所有權益，包括參賽、參加國際會議及舉辦國際賽事等。

國際奧會並且協助我重返所有的國際 單項運動總會，結束了台灣被國際體壇孤立了長達20年的慘痛局面。

國體法對中華奧會專章名稱的修訂，萬一被國際社會或組織解讀或認定為偏離我與國際奧會的協議或其憲章，恐將影響台灣在國際體壇之地位與權益，進而影響選手參賽的權利跟機會。本屆世大運，台灣選手表現優異，囊括空前的90面奬牌，包含26面金牌，在141個參賽國家之中名列第三，揚威國際。如果處理不當未來選手恐將再度失去國際舞台，也失去為國家發光發熱的機會，令人憂心；而選手的努力與血汗盡付東流，更是不可承受之重。

國家的榮譽及選手的權益，始終是中華奧會念茲在茲、竭力追求的核心價值，未來發展不可逆料，但對歷史的責任，我們不可不慎！

(中時電子報)