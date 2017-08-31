狗狗其實不愛人類的擁抱？

狗狗其實不愛人類熱情的擁抱？(達志影像/shutterstock提供)

相信家中有狗小孩的飼主一定都常緊緊擁抱牠們，但其實擁抱對於汪星人來說，居然會增加牠們的焦慮？

日前英國哥倫比亞大學研究就指出，狗狗其實不喜歡人們的擁抱，原因就在於擁抱對於狗狗來說，通常會讓牠們無法動彈，會讓牠們覺得自己的空間被侵入，進而帶來焦慮感。

研究團隊也指出，這或許也可以解釋為什麼在人類擁抱狗狗的照片裡，多數狗狗呈現明顯不安的跡象，因為牠們對於這類肢體接觸反應過於激烈。

所以當下次狗狗掙脫你的手臂、拒絕你的擁抱時，不要覺得心碎，牠們並不恨你，只是對於擁抱這個行為本能上的抗拒。但如果你非得透過擁抱來表達對牠的感情，那不妨可以藉由觀察狗狗反應，來調整、引導牠們漸漸接受你的擁抱。

(中時電子報)