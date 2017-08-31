陸元琪奔波苦救單親窩 心酸8萬壓垮一個家

袁惟仁前妻不但成了單親媽，還獨自扛下經濟重擔，一邊養孩子一邊負擔車貸、房貸，讓她只好跟銀行重新協商。(中時資料照片)

女星陸元琪與「小胖老師」袁惟仁結婚14年，曾是讓人艷羨的4口之家，然去年爆出婚變，最終離婚收場，讓早已息影的她成了單親媽媽，只能復出上節目並做團購，自立自強撫養兩個孩子，陸元琪離婚後多次傳出經濟窘困的消息，日前已經換成小車減輕負擔，沒想到仍舊扛不住，傳她有意賣房紓困，1個月8萬多房貸幾乎壓垮家庭。

陸元琪離婚後，經濟方面只能自己扛，據《蘋果》報導，她上個月已賣掉大車換小車，車貸從5萬降到1萬多，但仍未解套，陸元琪現和孩子們住在位於新北市郊區的60坪房子裡，當年逾千萬貸款由袁惟仁一手處理，一個月房貸要8萬多元，然如今這筆錢由陸元琪負責，她在離婚後，改用自己的名字貸款，但當初訂下的金額她難以承擔，因此只能去跟銀行交涉，盼是否能降息或延長還貸年限。

陸元琪來往奔波，跟銀行解釋目前自己擔任陶晶瑩主持的《女人234》節目固定來賓，也在臉書開設「陸元琪gogo購」平台經營網購生意，證明自己有穩定工作收入，然只能等銀行評估，預計要到下個月才知道結果，但她澄清不打算賣房，因為「我不想讓小孩覺得父母都分開了，還要他們變動(搬家)，這樣不公平」，至於被問到前夫袁惟仁是否有伸出援手幫忙，她則低調表示：「不要提他」。

(中時電子報)