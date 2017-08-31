陸元琪奔波苦救單親窩 心酸8萬壓垮一個家
女星陸元琪與「小胖老師」袁惟仁結婚14年，曾是讓人艷羨的4口之家，然去年爆出婚變，最終離婚收場，讓早已息影的她成了單親媽媽，只能復出上節目並做團購，自立自強撫養兩個孩子，陸元琪離婚後多次傳出經濟窘困的消息，日前已經換成小車減輕負擔，沒想到仍舊扛不住，傳她有意賣房紓困，1個月8萬多房貸幾乎壓垮家庭。
陸元琪離婚後，經濟方面只能自己扛，據《蘋果》報導，她上個月已賣掉大車換小車，車貸從5萬降到1萬多，但仍未解套，陸元琪現和孩子們住在位於新北市郊區的60坪房子裡，當年逾千萬貸款由袁惟仁一手處理，一個月房貸要8萬多元，然如今這筆錢由陸元琪負責，她在離婚後，改用自己的名字貸款，但當初訂下的金額她難以承擔，因此只能去跟銀行交涉，盼是否能降息或延長還貸年限。
陸元琪來往奔波，跟銀行解釋目前自己擔任陶晶瑩主持的《女人234》節目固定來賓，也在臉書開設「陸元琪gogo購」平台經營網購生意，證明自己有穩定工作收入，然只能等銀行評估，預計要到下個月才知道結果，但她澄清不打算賣房，因為「我不想讓小孩覺得父母都分開了，還要他們變動(搬家)，這樣不公平」，至於被問到前夫袁惟仁是否有伸出援手幫忙，她則低調表示：「不要提他」。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。