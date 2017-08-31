美將對台灣重課鋼筋反傾銷稅 最高達32.01％

美國國際貿易委員會（USITC）30日公布投票認定，台灣鋼筋業者以不公平價格在美國市場銷售鋼筋，致使美國產業受損，商務部將對台灣輸美鋼筋產品課徵反傾銷稅，最達達32.01%。

美國國際貿易委員會30日發布新聞稿指出，經過該會主席、副主席與委員投票，均確認商務部日前裁決美國產業因台灣鋼筋以低於公平價格在美銷售，傷害美國產業。

商務部在7月21日曾裁定，台灣鋼筋業者涉嫌以不公平價格銷售鋼筋產品到美國，要求美國國際貿易委員會（ITC）進行調查。商務部根據美國鋼筋貿易行動聯盟申訴進行調查，認定台灣鋼筋在美有銷售不公現象，並指定台灣的羅東鋼鐵廠遭提請重課32.01％，源剛企業及其他業者銷往美國的產品也要求課徵3.5％的反傾銷稅。

新聞稿指出，基於美國國際貿易委員會的判決，商務部將在7 日內對發出反傾銷稅命令。

台灣是美國鋼筋進口第3大來源國，去年出口到美國產品金額估計約達5300美元(約16.2億台幣)。

(中時)