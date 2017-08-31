日本為何不攔截北韓飛彈？陸媒：沒必要、沒意願
北韓在本周二(29日)無預警發射飛彈，一舉飛越日本北海道上空，落入襟裳岬以東1180公里的太平洋海域。外界或許有疑慮，就是為什麼日本不對北韓飛彈進行攔截？對此，陸媒評論認為，日本不僅沒有啟動攔截系統的必要，可能還想藉此炒作一番。
大陸法政類自媒體「俠客島」對北韓近期試射飛彈一事進行評論，認為日本沒有予以攔截有許多背後因素，包括沒必要性、成功率低、避免觸動敏感神經，以及炒作動機等。
第一，這次飛彈事件沒有實際威脅到日本安全。據《國際法》所言，飛行器在100公里以上高度，即不算侵犯他國領空。而北韓這次的彈道頂點為500公里，自然沒有對日本構成威脅，日本沒有阻攔理由。
第二，攔截成功率低。日本的海基宙斯盾系统雖具有中斷攔截能力，然而它也有一定的技術障礙。攔截成功的前提是必須將驅逐艦派遣至相關海域，而且也要有非常精確的情報消息，因此攔截成功的可能性不高。
第三，日本如果請洞攔截系統，一定會碰觸北韓的敏感神經，讓事件升級到準戰爭的程度，這情況對日本而言只是有害無利。
第四，北韓核武問題一直是日本當局爭取國內支持，以及博取美國支援的重要手段。現在，日本正在加快引進路基宙斯盾、薩德系統，欲建立四個系統的反導彈體系，北韓此時製造事端，無疑是給日方提供了加快發展的理由。
(中時電子報)
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