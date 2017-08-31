馬英九今早探視禁食藍委

前總統馬英九今早到立院群賢樓外探視禁食藍委。(王英豪攝)

前總統馬英九今早到立院群賢樓外探視禁食藍委。

立法院臨時會審查前瞻基礎建設計畫預算，國民黨提出萬件議案杯葛，但遭民進黨強渡關山。賴士葆、費鴻泰與曾銘宗等3位國民黨籍立委在場立法院群賢樓外展開禁食，宣示將在臨時會結束前抗議民進黨。禁食現場陸續有其他國民黨立委以及各級黨務人員、民意代表到場慰問，黨主席吳敦義日前已到場示不捨。

(中時)