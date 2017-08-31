行政院：目前無內閣改組計畫與訊息

針對媒體報導指稱台南市長賴清德最快下週北上組閣，行政院回應，目前沒有內閣改組計畫與訊息。（行政院資料照片）

針對媒體報導指稱台南市長賴清德最快下週北上組閣，行政院發言人徐國勇今（31）日受訪回應，「目前沒有內閣改組計畫與訊息，明天財政部會對外說明稅改案，政務一直進行，希望媒體不要一直報導揣測的訊息。」

此前有媒體報導，賴清德組閣一事早在7月便已談妥，預料最快下周北上組閣，首要任務將是一例一休、環評機制修改、穩定電力供應並分散電網等，連帶內閣也會進行相關人事的改組。

(中時)