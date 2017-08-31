網友不買單 世大運閉幕式慘成閉目式
2017台北世大運昨晚落幕，不過閉幕式表演引來許多網友討論，除了DJ林哲儀被點名是這場盛會的「頭號戰犯」之外，搖滾樂團Trash、徐佳瑩的演唱也被狂酸。有網友表示「19天的熱情、感動全被閉幕式消滅」、「閉幕式成閉目式」。
世大運昨晚閉幕，閉幕表演以「台北愛你Taipei Loves You」為主題，先由嬉班子、神棍樂團、絲竹空、阿爆、Brandy、九天、董事長等知名音樂人開場，再分為「台北愛你」、「禮讚拿坡里」、「美麗新世界」3段文化節目，希望替本屆世大運畫下完美句點。
不料節目開始後，有許多橋段被網友無情砲轟，歌手徐佳瑩和DJ林哲儀出場時場面最乾，DJ林哲儀更被被點名是這場盛會的「頭號戰犯」。網友紛紛表示「難聽又不high，超級冷場」、「從頭看到尾都沒有主題曲」、「只有兩個字，傻眼」、「冷門的曲目一點共鳴都沒有」、「不夠代表台灣」、「徐佳瑩氣勢不夠」、「熄聖火表演的層次根本海放第一段閉幕演出」、「尷尬癌」、「渲染力不夠」、「根本都在個人演唱會」。
不過網友仍對台北市長柯文哲的致詞、「禮讚拿坡里」歌劇演出以及民俗文化八家將團、嗩吶表演以及原民歌手紀曉君的表演讚譽有加，紛紛表示「廟會真的很棒」、「把廟會整套搬出來都大贏」、「台灣味」、「嗩吶加薩克斯風 酷」、「最後的滅聖火才是文化特色」、「廟宇文化、西方樂器、原住民古調全部融合編曲超棒的」。
(中時電子報)
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