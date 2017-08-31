最美女運將！25歲女星兼開計程車

生田佳那沒工作時會當起計程車司機。（圖／翻攝asahi.com）

日本女星生田佳那外型清秀，擁有不少男粉絲，不過日前她在節目上受訪時透露，若自己沒有拍戲，就會去開計程車，但她強調自己純粹是喜歡開車，加上認為開車可以學習，才會選擇兼職。

生田佳那近來上節目不避諱坦言如果沒戲拍時，自己會在早上開計程車兼差，認為開車能和不同的人接觸，又能當做演戲參考、還能賺錢，因此才會選擇兼職。也透露平時的開車路段多半在鬧區，一天至少會有近35次生意！

過去有不少乘客會和生田佳那聊天，有些人還會認出她，因而有了「最美女運將」的封號產生，但她也強調自己財務狀況沒問題，開計程車純粹是興趣。

(中時電子報)