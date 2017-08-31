不只是建築 西班牙大師高第特展 打造居家風格好物

高第名言「直線屬於人類，曲線屬於上帝」穿繩帆布袋。(時藝多媒體 提供)

一棟至今蓋了135年尚未完工的教堂，卻成為每年吸引超過450名全球觀光客的必訪聖地，這就是被譽為「上帝的建築師」安東尼‧高第所打造的「聖家堂」奇蹟！

今年暑假，這個奇蹟將在華山1914文創園區「上帝的建築師 高第誕生165週年大展」磅礡再現。共展出來自巴塞隆納聖家堂、加泰隆尼亞國家藝術博物館等63件建築模型。台灣站特別規劃科普展區，透過親手操作力學來認識高第的建築結構，並由本土藝術團隊以光影、新媒體互動等各式虛實創作向大師致敬。

本次特展也特別與台灣插畫家聯手，將高第作品中的聖家堂、奎爾公園、巴特由之家與米拉之家等經典特色建築，藉由細膩筆觸繪製在辦公小物或日常用品上，呈現與眾不同的嶄新風貌。

時藝多媒體於8月30日至9月3日推出該展第二波粉絲團活動。按讚並分享粉絲團貼文，將有機會獲得高第特展獨家文創小物，讓整個夏天充滿文藝氣息！展覽時間為即日起至9月17日，喜愛建築美學的民眾千萬別錯過進入高第創作世界的絕佳機會。

台灣設計師插畫繪製高第經典建築馬口鐵徽章。(時藝多媒體 提供)

【展覽資訊】

上帝的建築師：高第誕生165週年大展

展覽日期：2017.7.26(三)-9.17(日)

展覽地點：華山1914文化創意園區東2四連棟CD

展覽時間：10:00-18:00(17:30停止售票入場)

(中時電子報)