不只是建築 西班牙大師高第特展 打造居家風格好物
一棟至今蓋了135年尚未完工的教堂，卻成為每年吸引超過450名全球觀光客的必訪聖地，這就是被譽為「上帝的建築師」安東尼‧高第所打造的「聖家堂」奇蹟！
今年暑假，這個奇蹟將在華山1914文創園區「上帝的建築師 高第誕生165週年大展」磅礡再現。共展出來自巴塞隆納聖家堂、加泰隆尼亞國家藝術博物館等63件建築模型。台灣站特別規劃科普展區，透過親手操作力學來認識高第的建築結構，並由本土藝術團隊以光影、新媒體互動等各式虛實創作向大師致敬。
本次特展也特別與台灣插畫家聯手，將高第作品中的聖家堂、奎爾公園、巴特由之家與米拉之家等經典特色建築，藉由細膩筆觸繪製在辦公小物或日常用品上，呈現與眾不同的嶄新風貌。
時藝多媒體於8月30日至9月3日推出該展第二波粉絲團活動。按讚並分享粉絲團貼文，將有機會獲得高第特展獨家文創小物，讓整個夏天充滿文藝氣息！展覽時間為即日起至9月17日，喜愛建築美學的民眾千萬別錯過進入高第創作世界的絕佳機會。
【展覽資訊】
上帝的建築師：高第誕生165週年大展
展覽日期：2017.7.26(三)-9.17(日)
展覽地點：華山1914文化創意園區東2四連棟CD
展覽時間：10:00-18:00(17:30停止售票入場)
(中時電子報)
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