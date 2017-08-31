羽球》球后戴資穎與王子維攜手參加全明星賽

甫獲世大運羽球女單金牌戴資穎(右二)和男單冠軍王子維(左三)，將參加9月底的婕斯盃全明星賽，男子標槍亞洲紀錄保持人鄭兆村(右一)和「翻滾吧！男孩」李智凱(左二)特地出席記者會為兩人加油打氣。(黃邱倫攝)

甫獲世大運羽球混和團體女單冠軍戴資穎與男單金牌王子維，將攜手參加9月30與10月1日於台北天母舉行的婕斯盃全明星賽，屆時將再次讓台灣瘋羽球運動。

戴資穎和王子維兩位剛拿下世大運羽球女單與男單金牌，9月底受邀參加婕斯盃全明星賽做公益。(黃邱倫攝)

由美商婕斯環球集團冠名贊助、台北市立大學、台灣羽球大聯盟與樂升數位行銷主辦的這場比賽，除了邀請戴資穎和王子維兩位地主選手參賽外，還找來前世界第一中國王琳、陳宏，馬來西亞陳文宏、陳嘉雯、丹麥彼德森與傑克斯菲德等3國6位好手與會。

台北市立大學校長戴遐齡表示，中華健兒在此次世大運的優異表現鼓舞著全台灣人民，戴資穎與王子維在最後一天比賽的奮戰精神更是值得嘉許，這次比賽可望讓

戴資穎說，「世大運印象深刻的就是進場與結束比賽，熱情觀眾都會給我熱情掌聲。」王子維，「現場大家的加油聲讓我非常感動。」

小戴表示，參加這次公益比賽最主要目的就是希望國人也能站起身來運動，將羽球這項運動普及全台。

由於此次是以混雙方式比賽，王子維說，小戴是目前全世界最好的女單球員，能和她一起搭檔出賽是夢寐以求的事情，希望屆時不會拖累她。

主辦單位特邀世大運擲破亞洲紀錄的標槍金牌鄭兆村以及「翻滾吧！男孩」李智凱出席記者會幫戴資穎、王子維加油打氣，鄭兆村和李智凱送給小戴、子維兩人「小小兵」玩偶，希望兩人能將冠軍留在台灣。

(中時電子報)