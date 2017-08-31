猛打有賞！到大魯閣打越多拿越多

大魯閣9月推出《會員猛打賞》活動，讓民眾打越多，好禮也拿越多。（圖／大魯閣提供）

9月即將來到，各大職棒賽事也進入白熱化階段，大魯閣為響應這股棒球熱潮並回饋球友，特別推出《會員猛打賞》系列活動，不僅提領代幣滿額可參加抽獎，還有會員獨享的代幣換大禮活動，讓你換越多、打越多，更有好康禮物可以抱回家唷！

於9/1至10/31活動期間，會員只要到大魯閣棒壘球打擊場提領15枚代幣(或兌換2張熟客券)，即可參加好康大禮抽抽樂，不僅有機會抽中《Bacchus保佳適高顏值能量飲》讓球友能在運動後即時補充能量，還有手機遊戲《棒球殿堂2017》虛寶卡，最大獎則是抽大魯閣代幣；而大魯閣保齡球館(土城館、花蓮館)會員單次兌換6張球券，也有機會抽中免費球局。

活動期間，大魯閣同步推出會員專屬的代幣兌禮活動，只要會員到大魯閣棒壘球打擊場，即可憑12枚代幣兌換Taroko精美打擊手套(左手款)，讓你在打擊場開轟之際，還能兼顧防滑與安全，帥氣的擊出超大號全壘打！另外還有超Q限量版的三麗鷗零錢包，也等著你來兌換！

此外，為了回饋大魯閣忠實的會員，大魯閣更祭出「猛打賞套餐」，一本熟客券加25枚代幣只要1500元，再加碼送價值1200元的猛打運動組（精緻束口袋、運動水壺以及運動涼感毛巾），還有大魯閣代幣還沒換嗎？還在等什麼？快來開啟一個熱血激昂的棒球季吧！

(中時電子報)