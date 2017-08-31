摧毀納粹復仇火箭 二戰法傳奇女特工盧梭98歲逝世

珍妮盧梭，二戰期間傳奇的女特工之一，23日於南特市過世。（圖/維基百科）

據美國紐約時報（New York Times）報導，二戰末期協助盟軍多次攔截納粹（Nazi）計畫、並提前助英國摧毀其V1和V2火箭計畫，法國傳奇女特工珍妮盧梭（Jeannie Rousseau）於23日在法國南特（Nantes, France）過世，享壽98歲。這位在二戰期間潛伏於納粹傀儡- 維琪法國（Régime de Vichy）的女特工，以政府雇員的身份，掩飾自己對納粹德國的情報蒐集。成功於1943年提前取得德國研製祕密復仇武器的情報，讓英國情報機構得以提前準備，並以560枚炸彈將武器試驗基地夷為平地，逼敵人延後計畫也解救了數萬平民的性命，可說是二戰的幕後英雄之一。

出生於法國西北部聖布里厄（Saint-Brieuc）的珍妮盧梭，父親是一戰退伍軍人並在外交部任職、母親則是一位語言學家，二戰爆發後不久舉家遷往北部的迪納爾（Dinard），珍妮也在此時進入德國佔領軍工作，在維琪法國轄下的商業會議內擔任翻譯的工作。由於工作的關係，能大量接觸納粹德國的文件、物資和人物，讓她在1941年被吸收成為特工，開始為盟軍提供和蒐集情報，也因此提前發現上述V1和V2火箭的測試計畫，解救了不少英國和法國民眾性命。

被納粹德國視為戰爭後期的復仇武器之一：V1火箭。（圖/德國聯邦檔案館）

德軍的V2火箭於荷蘭安特衛普展示。（圖/Jan B.H.A. Vervloedt& Ad Meskens@維基百科）

珍妮發現，德國正祕密研製復仇武器- V1和V2火箭，這種短程地對地短程彈道飛彈，其主要目的，就是從歐陸直接準確地打擊英國本土。V-1的外型類似一架飛機，飛行距離約為250公里，以陀螺儀控制飛行方向。珍妮盧梭在1943年9月獲得情報，指納粹即將在法國不列塔尼（Brittany）至荷蘭沿海多地佈署這兩種火箭，目標自然是英國本土，成功預知情報後，英軍迅速組織多次轟炸，成功破壞並延遲了德國使用該火箭的時間，解救了眾多生靈。

納粹德國期間最大的勞動集中營。（圖/德國聯邦檔案館）

但隨著戰局變化，就在盟軍即將在諾曼第登陸（D-Day）前數日，珍妮和2名潛伏特工遭駐法的蓋世太保（Gestapo）逮捕，將她關入拉文斯布呂克（Ravensbruck）等多個集中營，卻仍無法擊潰她，最後在戰爭結束前數週被瑞典紅十字會解救逃出，並遇到了從猶如人間地獄的奧斯威辛集中營（Auschwitz）和布亨瓦德集中營（Buchenwald）逃出的丈夫亨利·德克倫斯（Henri de Clarens），亨利於1995年過世。

1993年珍妮（圖右）和前美國中情局長伍爾西（圖中央），以及二戰期間吸收她成為特工的英國情報高層瓊斯（圖左）。（圖/美國中情局）

戰後珍妮任職於聯合國（UN）和多個國際組織，但對於自己在二戰期間的經歷，卻始終閃躲訪問並三緘其口，直到1998年，她才同意在媒體上將經歷說出，讓這段傳奇的故事被外界所知。珍妮後半生獲獎和贈勳無數，美國中情局（CIA）和法國軍方都感於她的貢獻，給予她勳章的榮譽，也讓這位傳奇女特工成為二戰的英雄之一。

(中時電子報)