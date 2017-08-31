林全：放眼2020東京奧運 再創佳績!

我國代表團在本屆世大運表現非常亮眼，取得26金34銀30銅，總計90面獎牌，在134個參賽國中排名第3，不僅超越預期的目標，更寫下我國自1987年參與世大運以來最優異的成績。（行政院）

教育部今（31日）向行政院院會陳報「2017台北世界大學運動會參賽成果」報告，行政院長林全表示，本次世大運我國選手表現優異，奪下26金34銀30銅的成績，在所有參賽國中名列第3位，不僅達成目標，也奠定國家隊組訓的重要基礎，後續將放眼2020東京奧運，期待再創佳績。

林全表示，世大運是二年一度的重要國際賽會，也是我國舉辦過最大型的運動賽會，為避免造成選手的壓力，教育部體育署於賽前保守評估成績目標，但我國選手在全國民眾加油打氣下，充份發揮主辦國家的優勢，表現出長期集訓的成果，不僅超越體育署的預期目標，更力壓美國及俄羅斯等傳統體育強國，站上獎牌榜第3名的位置。

林全感謝全體教練選手與支援團隊的長期付出，也深信今日的成功絕不是偶然，更期許教育部體育署以世大運培訓計畫為基礎，持續優化培訓環境與策略，幫助選手競技能力向上提升，在國際體壇繼續為台灣爭取佳績。

(中時)