沖繩宮古島警署籲民企勿租車給中韓國民

共同網31日報導，日本沖繩縣宮古島市宮古島警署和租車公司人員舉行會議，會中一名40多歲警員以翻譯人員不足為由，要求租車公司不要租給中國人和韓國人。

宮古島本月初有商家針對中國人以十倍價格出租遮陽傘，被質疑是歧視之舉，遭媒體曝光後已撤下相關招牌。

(中時)