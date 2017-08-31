NBA》再送次輪籤 沃神：騎士與塞爾提克談妥了

隨著騎士跟塞爾提克搞定交易協議，厄文總算可以正式跳槽塞爾提克了。(美聯社資料照)

延宕已久的騎士與塞爾提克交易案，如今隨著塞爾提克增加1個2020年第2輪選秀權(從熱火得來)，終於可以宣布搞定！「爆料天王」沃納洛斯基31日搶先爆料，騎士與塞爾提克總算達成交易協議，厄文可以去波士頓了！

這樣一來，塞爾提克最終送出「小刺客」艾塞亞湯瑪斯、克勞德、力利奇等球員，以及從籃網那邊得來的2018年首輪選秀權、2020年次輪選秀權，終於換來厄文，沃神更強調，塞爾提克放話不再讓步，也讓騎士點頭答應這筆驚天交易。

原本這筆交易談判暫停主因，是騎士認為艾塞亞湯瑪斯可能因為臀傷缺席下季大部分例行賽，所以才跟塞爾提克要求增加交易籌碼，目標鎖定在首輪選秀權，可惜塞爾提克不願就範，只肯增加1個次輪選秀權，騎士也只好接受了。

其實31日也傳出，公鹿考慮「競標」厄文，拿出先前來過台灣的上季年度新人布羅格登，以及米德頓當作籌碼，甚至不惜附上首輪籤，才讓原本不想退讓的塞爾提克改變心意，趕緊增加1個次輪選秀權，確保這筆交易不會告吹。

(中時電子報)