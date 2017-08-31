苗農彭國彰全國技藝奪金 創校73年新猷
國立苗栗農工電機科應屆畢業生彭國彰，在第47屆全國技能競賽技壓群雄，為苗農勇奪創校73年來室內配線職種第一面金牌。可惜遲來的金牌，未能及時幫助彭國彰進入一流科技大學就讀，他已透過技優推甄方式，成為國立聯合大學電機工程學系的新鮮人。
苗栗農工表示，這項比賽等同高職生參與社會組一樣，挑戰來自業界及職訓局等單位培訓出來，年齡在28歲以下的好手，彭國彰在中區賽眾多選手中即以第一名佳績晉級全國賽，並在全國賽脫穎而出，更是難能可貴，也締造校史新猷。
新任校長謝世宗、電機科主任楊得明及指導老師林高永，對彭國彰精益求精的態度讚譽有加。謝世宗說，尤其學子在資源不足情況下，憑藉的是精湛的技藝和過人的恆心毅力，老師紮實的訓練亦功不可沒。
彭國彰說，這次比賽最大難度就在於施作時間相當緊迫，因為事前的練習總是幾乎在最後一刻才能完成，不過先前出現的失誤都逐一克服解決，自己也盡全力了，很高興能為學校爭取最高榮譽。
(中時)
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