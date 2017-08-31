林心如、張本渝同年同月同日生 真實年紀網友驚呆
林心如年初升格當新手媽媽，產後積極瘦身復出，近來忙於拍攝新戲《我的男孩》，30日張本渝在臉書曬出兩人合照，大讚她是「家庭和工作都做那麼好的優秀製作人」，兩人貼臉合照少女味十足，林心如還驚喜透露兩人是同年同月同日生，今年都41歲，凍齡面貌讓網友驚呼根本看不出來。
30日張本渝在《我的男孩》戲份殺青，她開心曝光劇組合照感謝林心如，讓她能跟這麼多優秀的工作人員一起做好戲，還曬出和林心如貼臉合照，大讚她是「家庭和工作都做那麼好的優秀製作人」，而林心如隨後轉貼她的PO文，感性說「是多深的緣份才能同年同月同日生，而且還能認識，甚至一起工作」，她也向張本渝喊話，等她回來一定要再聚。
照片中兩人都看不出41歲了，皮膚細緻沒皺紋，少女味十足，凍齡面貌讓網友都驚呼，也感嘆原來她們這麼有緣分，竟然是同年同月同日生，誇讚兩大女神合體，這部戲一定要支持。
(中時電子報)
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