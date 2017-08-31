印度國產直升機研發11年終量產 已獲179架訂單
印度三軍近來拋出多筆百億訂單購買外國武器，讓印度軍方對國產武器的質疑頻頻冒出，直到近日印度國產的武裝直升機中終於傳出了量產的消息，印度斯坦航空公司（HAL）研發LCH輕型戰鬥直升機在耗時了11年後，還將為了印度的氣候條件量身訂做後，終於啟動了量產。
據俄國《衛星網》報導，這款直升機的主要特點是能夠適應高山飛行，應印度空軍要求，設計者將其最大飛行高度提升至6500公尺，從技戰術性能來看，該款直升機最大飛行速度時速可達330公里，最遠飛行距離可達550公里。
另外，這款直升機也將印度的氣候條件列入研製考量，可以在不同海拔高度的極端天氣條件下執行作戰任務，包括海平面、炎熱天氣、沙漠、寒冷天氣和適用於喜馬拉雅山區高度。直升機裝備了20毫米口徑航空機關炮，另外擁有4個武器固接點，包括70毫米航空火箭彈，空對空導彈等。
印度國防部目前總共訂購179架LCH武裝直升機，包括陸軍114架和空軍的65架，預計這款直升機將於明年列裝於印度空軍。
(中時電子報)
文章來源：印度啟動自產武直量產
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