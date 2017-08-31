網購日貨更輕鬆 日本亞馬遜啟動直送台灣服務

日本亞馬遜正式啟動日貨直送台灣服務。(圖／翻攝日本亞馬遜網站)

不用親自出國、毋須費時找代購，就能輕鬆瞎拼日貨！日本亞馬遜助你一臂之力。在網路資訊發達的時代，網路購物已成消費的趨勢，知名購物網站日本亞馬遜（www.amazon.co.jp）去年便已積極擴大國際運送範圍，並推出多種商品直送台灣超值優惠活動！更提供多項好康福利，如日本8%消費稅減免、免運費活動與獨家商品贈送等，並同時推出簡體中文介面。而充分理解消費者想迅速入手新貨的心情，日本亞馬遜也特別提供海外直郵服務，讓消費者只需平均2到6個工作天就能收到日本直送的商品！

日本亞馬遜整合優質日系商家，正版日系商品一次購足

日本亞馬遜提供傳統、精湛工藝的獨特日本商品，像JAPAN STYLE STORE和式商品，舉凡從文具、廚房小物、裝飾用品及美容小物等，不僅種類豐富，價格合理划算。每件優質商品都讓人心動下單，一指下訂輕鬆寄送府中。

對於喜愛二次元的動漫迷和追星族，在日本亞馬遜上更有臺灣買不到日本著名二次元動漫正版周邊商品，像《海賊王》的紀念版特刊、《最終幻想》設定集和電影《你的名字》正版藍光光碟，此外還有機會拿到GAMERS特別附贈的獨家限定贈品（特典）。

台灣購物最划算！時尚與服飾類商品獨享免運費好康！

日本亞馬遜推出指定商品「滿額免運費」活動，即日起至2017年12月31日24點（日本時間）止，凡刷卡購買時尚與服飾類商品，像MASH集團旗下人氣服飾品牌snidel、運動鞋Asics、厚木ATSUGI的襪子等，若產品選擇寄送至台灣，刷卡金額滿8,000日元（約NT$ 2,204）即可享有免郵優惠。凡購買人氣日系嬰兒商品，包含Baby Bjorn抱嬰袋、Hoppetta蘑菇被、AirBuggy嬰兒車、Medala美樂擠乳器等，刷卡金額滿10,000日元(約NT$ 2,755)，即可享有免郵優惠以及減免日本8%的消費稅

日本亞馬遜也與花旗信用卡推出「週五免運活動」，即日起至2017年8月31日23：59（臺灣時間）止，凡刷卡金額滿 NT$ 3,000並於花旗銀行活動網站完成線上登錄，立即享有NT$ 300刷卡金回饋，滿額再享額外1.5%刷卡金回饋。

(中時電子報)