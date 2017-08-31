遠雄弊案 趙藤雄、周勝考延押兩月

遠雄企業團董事長趙藤雄，涉嫌淘空遠雄人壽並行賄新北市議員周勝考，趙周2人，7月1日因涉及行受賄等重罪，還有串證和滅證等行為，獲准裁定羈押禁見；羈押時限將在明天屆滿，台北地檢署基於案情及金流複雜，日前向法院聲請延押。台北地院審理後，法官今(31)日裁准2人延押兩個月，羈押期間至10月底。

趙藤雄被控從2007年起，用人頭公司搶標遠雄人壽相關工程，灌水顧問費，另遠雄人壽取得新北市海山煤礦舊址旁土地申請都更，疑透過新北市議員周勝考充當白手套，涉嫌送住宿券等行賄官員，將海山都更案原核定興建建物高度38公尺，拉高到100公尺，因當地居民抗爭，才回到原核定限高，廉政署6月29日搜索遠雄總部及新北市府等處所，約談66人到案。

檢廉還發現，由周勝考實際掌握的勝益營造，與遠雄建設私下合作密切，勝益也標到遠雄大巨蛋的土方工程，以及其他遠雄旗下相關建案的土方工程，不排除周勝考利用議員職權，涉嫌包庇遠雄及自己旗下的公司。

(中時)