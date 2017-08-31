若開邦衝突再爆 1.8萬羅興亞人逃至孟加拉

緬甸少數族群羅興亞人正在跨越與孟加拉接壤的邊境地帶。(圖/美聯社)

上周五爆發緬甸若開邦武裝衝突以來，根據緬甸當地媒體報導，已經有超過110人死亡，國際移民組織(IOM)再發布最新消息說，暴力衝突發生後不到1個禮拜，當地的緊張局勢依然存在，多達1.8萬名羅興亞人不想無辜受害，紛紛開始從若開邦逃到孟加拉，還有數千人受困在緬甸和孟加拉兩國邊境的無人地帶，人數難以估計。

根據CNN報導，緬甸上周五爆發極端恐怖份子針對警察崗哨發動攻擊的事件，接連多天已傳出超過110人死亡，緬甸當地羅興亞穆斯林為了逃離武裝衝突、保全性命，將近1.8萬人開始從若開邦往孟加拉移動，但也有不少人因此受困在緬甸和孟加拉兩國的邊境地帶。

大批羅興亞人攜家帶眷等待進入孟加拉難民營，尋求庇護。(圖/美聯社)

國際移民組織報告說，目前緬甸若開邦的緊張局勢仍然很高，衝突不斷升級，大批羅興亞人希望前往孟加拉尋求庇護，不希望無辜的小孩承受武裝暴力衝突。但是稍早報導傳出，孟加拉當局早在衝突發生當天就封鎖數千名羅興亞人入境。

羅興亞人不被緬甸政府成為正式公民，他們是一群19-20世紀初英國殖民緬甸時進入若開邦的孟加拉人後裔，信奉伊斯蘭教。若開邦大約有一半以上的人口是羅興亞人，他們是緬甸的少數族群，總數約有150萬人。

(中時電子報)