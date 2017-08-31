前瞻預算三讀通過 府：帶動國家前進發展

前瞻基礎建設預算在立法院三讀通過， 總統府發言人林鶴明表示，政府會拿出最好的執行力，帶動國家的前進發展。

他說，前瞻基礎建設預算在立法院三讀通過，代表著國家有系統的基礎建設更新即將啟動，為下階段台灣的經濟發展提供動能，更為國人創造更好的生活品質。

對此，總統府感謝立法院朝野黨團的努力，未來無論在「綠數水道鄉」任何一個領域的投資建設上，政府都會秉持審慎、透明並且拿出最好的執行力，在未來八年讓相關建設儘速並且高品質的到位，讓國家的每一分投資都發揮最大的效果，帶動國家的前進發展。

(工商)