軍人節表揚活動 蔡英文盛讚女軍官

軍人節表揚活動今登場，蔡英文總統出席致詞時，特別點名女性軍官之表現，從她們身上看到不怕苦、不怕難的國軍精神，亦表示國軍不分軍種、性別的共同任務，就是保家衛國、保衛人民，國軍值得台灣社會尊重，國軍也應以身為軍人為榮。

國防部舉行「民國106年慶祝軍人節暨全民國防教育日表揚活動」，由蔡英文親臨主持、頒獎，表揚「國軍楷模」、「模範團體(主官)」、「敬軍模範」、「全民國防教育傑出貢獻獎」及「英勇事蹟表揚」等獲獎人員，合計139位。

蔡英文指出，今年得獎者有歷來最多的7位女性同仁，且都在戰鬥部隊服務，例如陸軍43砲指部火箭連連長黃立慈上尉帶領參加雷霆操演，獲得滿百成績；或是空軍737聯隊鍾瀞儀上尉是F-5戰機的飛行員，每天在捍衛領空的第一線打拼；又如海軍陸戰隊的郭詩玉少校是首位通過兩棲蛙人訓練的軍官，如今在兩棲偵搜部隊擔任中隊長。

蔡英文說，在承平時期，國軍沒有忘記外在軍事威脅，戰訓整備亦無一刻鬆懈，唯有靠著堅實的國防戰力作為後盾，國家才能享有和平穩定、繼續建設，政府將持續增加軍事投資。而國防明年度預算將比今年增加，亦顯示政府支持國防、強化戰力的決心。

蔡英文進一步指出，國防部不管在自主發展、部隊戰訓、營社整建以及裝備更新等面向，都有一定進步，政府亦增加戰航管勤務加給等6項加給，給偏遠戍守的官兵有實質支持。她要宣示，國防改革腳步不會停下，將在現有基礎上不斷前進。

(中時)