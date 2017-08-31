假借錢真搶劫！嫌犯遭壓制還想奪槍

嫌犯當場遭警方壓制逮捕。（葉書宏翻攝）

假借錢真搶劫？薑母鴨店前爆持槍搶奪

24歲王姓男子缺錢花用，在網路中發現小額借貸廣告，向對方佯稱要借款6萬元，雙方相約30日晚間10時許在新北市新店區某熱炒店交易，王男與30歲友人汪姓男子一起赴約，趁機攻擊對方劉姓男子要搶奪隨身包包，劉男大喊「搶劫！」警方獲報迅速到場壓制，將4人帶回偵訊。

劉男向警方供稱，王男向他借款，卻假借錢真搶劫，他持手槍、噴灑辣椒水搶走裝包包；王男供稱，因缺錢才會向劉男借款，但是劉男卻要求上車談利息，還要強押他上車，雙方才會發生扭打，根本沒有搶包包，「打著打著皮包就掛到我手上了！」

警方到場後，汪男一度要搶奪警方配槍遭壓制逮捕，警方將4人帶回派出所偵訊，現場並無發現槍枝、辣椒水等證物，由於雙方互控，將雙方依搶奪、妨害自由、傷害等罪嫌送辦，汪男則依妨害公務罪嫌送辦。

(中時)