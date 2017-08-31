韓男團成員影片外流 驚見裸身飛吻示愛女員工

SEVENTEEN成員Dino私人影片外流。(圖/ALLKPOP)

韓國人氣男團「SEVENTEEN」，由13位年僅20歲少男組成，對於專輯作曲、作詞和編舞都高度參與，全方位的發展才出道兩年，就擄獲不少粉絲的心，不過年紀最小的成員Dino，私人影片卻在網路上流傳，讓粉絲直呼不可思議。

韓國人氣男團「SEVENTEEN」，出道兩年聲勢驚人。(圖/達志影像)

影片中只見Dino躺在飯店床上，赤裸上半身不斷賣萌，接著朝鏡頭甜喊「珉京，真的好愛你唷」，最後更送上飛吻，無疑是在跟心儀對象示愛，對此粉絲也根據名字進行肉搜，發現SEVENTEEN在專輯感謝信中，曾提到1名同名的「珉京姊姊」，可能就是影片中所撒嬌的對象，對於Dino與公司職員傳出情愫，經紀公司暫未做出回應，至於影片為何會在網路流傳?有一說法指出是「珉京」弄丟手機所致。

(中時電子報)