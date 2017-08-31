無力上演逆轉秀 盧彥勳美網止步第二輪

盧彥勳今在美網第二輪面對阿爾伯特(Radu Albot)，可惜無法上演輸二贏三的大逆轉，止步第二輪。(資料照 美聯社)

台灣網球一哥盧彥勳，今在美網第二輪對上世界排名第138名的阿爾伯特(Radu Albot)，兩人激戰5盤，打了近4小時，可惜盧彥勳無法逆轉成功，終場以2比6、6比7(7)、7比5、6比0、6比7(2)，止步第二輪；持外卡參賽的前球后莎拉波娃則成功上演逆轉秀擊敗芭波絲（Timea Babos），挺進第三輪32強。

盧彥勳與阿爾伯特曾在今年年初清奈公開賽交手，當時盧彥勳輕鬆以直落二獲勝，不過今日前兩盤，阿爾伯特就打的強勢，加上盧彥勳錯失多個破發球點，先輸兩盤。

但從第3盤開始，盧彥勳找回手感，先以7比5追回1盤，第4盤再讓阿爾伯特抱蛋，以6比0拿下，將比賽拉回原點，兩人殺進決勝盤。

來到決勝盤，盧彥勳雖在第2個發球局就遭到破發，但隨即在第10局也成功破發對手，兩人打進搶七，可惜盧彥勳後繼無力以2比7在搶七敗下陣來，無力上演輸二贏三的逆轉秀，止步第二輪。

另外持外卡身分參加此次美網的前球后莎拉波娃，日前先在首輪擊敗第二種子哈麗普，今面對世界第59名的芭波絲，雖然首盤以6比7(4)輸掉，不過接下來以6比4、6比1上演逆轉秀，挺進第三輪。

(中時電子報)