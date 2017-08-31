抗癌新武器！2年內3度復發　「熱療」輔助續命

熱治療利用專業儀器，在病患的患部加熱至40~43度，可以加速癌細胞凋亡，同時改變癌細胞喜歡的低氧、酸性環境。（倪浩倫攝）

萬芳醫院表示，熱療合併化療和標靶藥物，能有助控制癌症復發。（倪浩倫攝）

國內每年新增約2000名膀胱癌患者，且復發率高，3~5年內的復發率高達5成。55歲的郭先生，4年多前確診膀胱癌第一期，儘管經手術刮除腫瘤、合併化學藥物灌注，2年內仍3度復發，考慮到已無合適的藥物選擇，醫療團隊決定，在原有化學藥物灌注的同時、搭配專業儀器來「熱療」，迄今1年多均無復發。

萬芳醫院副院長、台灣癌症基金會執行長賴基銘說，根據國外研究，透過40~43度的熱療輔助療法，能讓化療、放療的效果，包括「腫瘤縮小效果」、「3~5年的存活率」均大幅增加2倍；他解釋，主因是癌細胞對溫度相當敏感，在40~43度的環境會加速凋亡，且熱療會加速血液循環，幫助藥物徹底深入患部，並改變癌細胞喜歡的低氧、酸性環境。

收治上述郭先生的萬芳醫院泌尿科主任溫玉青說，膀胱癌患者好發於50歲以上族群「尤其是吸菸者」，最主要病徵是無痛血尿，且經手術切除後，3~5年內的復發率仍高達5成，他解釋，「復發」包括期別惡化，或轉移到其他部位復發。

患者術後可透過持續灌注化學藥物來降低復發率，溫玉青補充，據歐洲臨床試驗發現，在灌注的同時搭配熱療，能讓復發率大幅下降逾3成。

一名直腸癌三期、經各種治療仍持續惡化的林女士，腫瘤已長到肛門口外，無法站立、不能平躺只能側睡、瘦到剩30公斤，轉院到萬芳醫院後，經醫療團隊評估，讓她在繼續吃原有的標靶藥物同時，合併熱療，效果意外良好、腫瘤明顯縮小，目前可躺可走，生活起居幾乎已回復正常。

目前衛福部通過的熱療自費項目，有膀胱癌、子宮頸癌、直腸癌、惡性腫瘤等，位於腹腔和骨盆腔、容易局部復發的癌症。療程每次約1小時、每次2萬元，一個療程自費上限為10萬元。但因要加熱的關係，體內若有金屬製品，包括心臟節律器、金屬關節、三高等慢性病者，接受熱療前都要經醫師評估。

(中時)