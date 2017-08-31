熱島中的綠洲！新北打造降溫節能的「可食地景」

新北市政府推動可食地景，已成功在87個公有建物及社區屋頂打造可食地景。（葉書宏翻攝）

新北市政府推動可食地景，已成功在87個公有建物及社區屋頂打造可食地景。（葉書宏翻攝）

新北市政府推動可食地景，已成功在87個公有建物及社區屋頂打造可食地景。（葉書宏翻攝）

近年氣溫異常，都市叢林熱島效應讓體感溫度更覺炎熱。新北市政府鑑此推動可食地景，目前已成功在87個公有建物及社區屋頂打造可食地景，植栽設計與建置美化了環境，植栽覆蓋屋頂讓大樓降溫平均2到3°C，而在可食性植栽栽種與收成的同時，也提供參與的民眾互動及增近感情的地方。

新北市政府於103年開始推廣可食地景，並由景觀處制定可食地景整體推動計畫，召開公私協力平台會議，以整合公部門及民間單位之理念、作為及成果，促進經驗交流並共同解決遭遇之困難，促使更多單位共同參與。

致理科技大學今年即與市府簽署合作備忘錄，將以教學合作方式，由市府提供農業及可食地景方面的資訊及諮詢，以及辦理培訓推廣課程，讓大學生能學習食農教育及可食地景。歷年來建置87處屋頂，總面積逾1萬平方公尺，每年可節省約263萬度冷氣用電、減碳量約1400噸，並在產出後供老人共餐使用。像是三重區光田里及新店區極景藍區社區等，在寸土寸金的都市裡，充分利用空間，不僅綠美化環境，達到節電及減碳的效果，更在社區共同營造、栽種、收成的同時促進社區參與、凝聚社區力量。

景觀處以輔導社區參與、協助社區學習及推動社區共享的方式，視社區需求給予景觀設計、農耕或凝聚社區參與等輔導及補助，並結合可食地景理念及實務課程、講座、工作坊及參訪等。另外更陸續與教育局的校園綠手指及社區大學課程、城鄉局的新北綠家園及社區規劃師培訓、環保局的參與式屋頂農場、低碳社區改造補助及低碳社區規劃師培訓等合作，並於社會局的社區發展協會、文化局的社區營造協會及各區公所提供公有建物等機關響應，成功在384處公有建物及社區打造可食地景。

農業局長李玟表示，透過可食地景的推動，讓更多空間能夠有效的利用，不僅提升城市中視覺美感及居民的主觀感受，並藉可食地景更進一步呈現社區參與、食農教育及環境教育等內在價值。歡迎有興趣建置可食地景的新北市轄內之機關學校、社區發展協會、公寓大廈管理委員會（社區管理委員會）、里辦公處及綠美化相關人民團體皆可來電洽詢29603456分機3147謝小姐。

(中時)