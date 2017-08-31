勉總統府憲兵 蔡英文：軍人本色
國防部今舉行軍人節表揚活動，日前擋下闖入總統府持刀歹徒的憲兵202指揮部二兵周書鋐亦獲蔡英文總統表揚「英勇事蹟」。蔡英文表示，他要感謝周在總統府家庭日展現軍人本色，奮力與歹徒搏鬥，雖然受傷，依然與同仁一起制伏歹徒，「請大家給他一個熱烈的掌聲。」
蔡英文在致詞時特別提及周書鋐之表現。她也表示，她要提醒國人同胞，國軍駐守各地時，多數人不會感受到其犧牲、奉獻，但正因他們把戰備做好、完成任務，人民才可以安穩生活，無後顧之憂。
蔡英文說，就像是駐守總統府的憲兵兄弟姊妹，不只是站衛兵，更維護安全，當為難之際，就是軍人挺身而出，不分軍種、性別，也沒有志願役或義務役的差別，只有忠於職守，絕不低頭的信念。
蔡英文指出，當國人拼事業、過生活，永遠都有一群人在背後默默守護，「這就是我們的軍人。」「在軍人節前夕，我要表達最高的敬意。」
國防部指出，為感謝軍人之友社對國軍的關懷，今年特別與軍人之友社共同辦理表揚活動，接受表揚人員計有「國軍楷模」、「國軍模範團體(主官)」、「敬軍模範」、「全民國防教育傑出貢獻個人獎」、「全民國防教育傑出貢獻團體獎」、「英勇事蹟表揚」等，合計139位。
(中時)
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