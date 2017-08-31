9／9救護日 力推全民學習CPR

消防署將9月9日訂為「救護日」。（葉書宏翻攝）

消防署為激勵第一線救護人員工作士氣，肯定救護人員的辛勞，同時增加民眾對緊急救護與急診醫療的認識，呼籲大眾學習更多救護知識以提升自主急救能力，並強調珍惜緊急救護資源的重要性，106年特將9月9日訂為「救護日」，9月3日至9日為活動期間，期透過全國各直轄市、縣（市）消防機關同步辦理「救護日」系列活動，推廣民眾使用緊急救護資源的正確觀念。

為協同各直轄市、縣（市）消防機關推動106年度「救護日」活動，發揮整體宣導效益，並考量目前之工作重點，今年各消防機關辦理「救護日」系列活動，主要有9月5日「救人一命日」，鼓勵民眾學習CPR、AED及止血等技術、9月7日「安全日」，宣導禮讓救護車，讓出一條活路，維護救護傷病患、民眾及救護技術員之安全、9月8、9日「認識救護日」，邀請轄內團體認識所在地之救護據點及救護人員的工作與事蹟等，各消防機關將辦理之活動資訊於消防署全球資訊網及各消防機關官網公告周知，歡迎民眾踴躍參與，共同響應「救護日」活動。

另為維持消防救護量能，精進緊急救護品質，特於106年9月6日至8日分別於臺北科技大學科技大樓國際會議廳（6日、7日）及高雄市政府消防局（8日）辦理「2017緊急醫療救護效能及分流國際研討會」，會中邀請東京消防廳及新加坡學者專家來臺專題演講，並將與各直轄市、縣（市）第一線救護人員進行救護經驗分享交流座談。

消防署表示，今年是第一次舉辦「救護日」活動，期透過本次全國各直轄市、縣（市）消防機關同步辦理「救護日」系列活動，提升民眾學習心肺復甦術（CPR）及自動體外心臟去顫器（AED）等自主緊急救護能力，並教導民眾使用緊急救護資源的正確觀念。

(中時)