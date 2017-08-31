搶勞軍！ 主題樂園「敬軍優惠大戰」9／1開火

9月起國軍弟兄休假到六福水樂園，可以優惠價體驗『冰凍滑道』超冰6°C低溫加上速度感。（圖／六福村）

六福水樂園超浪漫希臘風情『碧海藍天』熱浪來襲，現役軍人與親友可同享優惠。（圖／六福村）

9月1日至4日為歡慶軍人節，麗寶國際賽車場的VR體驗館也推出鎮館之寶「生存之戰」150元的國軍優惠。（圖／麗寶樂園）

9月1日至9月4日麗寶樂園再加碼，現任軍人著軍服或有效證件搭「天空之夢」摩天輪，門票通通只要200元。（圖／麗寶樂園）

義大遊樂世界在軍人節期間亦針對軍人推出優惠。(圖／義大遊樂世界)

93軍人節快到了，為了向保家衛國、勞苦功高的國軍弟兄們致敬，新竹六福村主題樂園、台中麗寶樂園，以及高雄義大遊樂世界不約而同地自9月1日起針對國軍推出各種不同優惠禮遇專案，且活動延長至9月、甚至10月底，掀起主題遊樂園「敬軍優惠大戰」。

新竹六福村主題遊樂園為感謝國軍弟兄們，自9月1日至9月30日期間，現役軍人只要憑軍人身分證件，不分平假日皆可享「軍人專屬優惠價199元(原價1299元)、同行親友優惠價599元(原價1299元)」，六福村以及六福水樂園皆可暢遊，兩種不同玩樂體驗一次玩到底。六福村提醒，六福水樂園今年開放至9月17日，欲以超值優惠玩水要把握時間。

麗寶樂園為犒勞為國服務，保衛家園的軍警，以及培育國家未來棟樑而勞心勞力的教師們推出三重優惠，第一重自9月1日起至10月1日止，推出「麗寶軍教月」活動，凡現任軍人或教師本人持證購票，雙園擇一門票只要100元(原價650元)。第二重再加碼歡慶軍人節，9/1日至9/4日限時四天，現任軍人著軍服或有效證件搭「天空之夢」摩天輪門票原價350元優惠只要200元；出示軍警證件至賽車場玩VR生存之戰射擊遊戲更只要6折。

鑑於平常拘謹嚴肅的軍人與教師，甚少有時間可以陪家人，麗寶樂園除推出「軍人、教師憑證百元暢遊」的專屬優惠，同行親友至多4位每人另享399元優惠，不分平假日都能使用。

義大遊樂世界推出整整兩個月的優惠回饋，軍人優惠293、攜伴只要693，本周日(9/3)軍人節當天穿整套軍服免證件同享優惠，讓國軍弟兄可以與家人夥伴一起輕鬆過節，一票到底遊樂園， 同時暢玩亞洲最大樂園VR主題館，與全台最大室內親子遊樂館，還有精彩活動表演。

義大遊樂世界「軍人優惠專案」自9月1日起至2017年10月31日止，凡現役軍人、海巡署、軍校生、替代役、榮民等符合資格對象者，本人持相關證件即可享293元優惠價格購票入園，隨行者3~6歲(未滿7歲)兒童也只要293元，隨行者成人門票則為693元，優惠本人須一同入園，每證最多可購買3張優惠門票。

優惠對象適用證件包含：附照片之中華民國現役軍人身分證、軍校學生證、國防部公務人員服務證、行政院海巡署服務證、榮譽國民證等。另外，為擴大響應九三軍人節，義大遊樂世界特別於9月3日「軍人節」當天，開放只要身穿整套軍服毋需出示證件亦可適用本專案，也同樣可再加購3張優惠門票。

(工商)